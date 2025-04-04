Техобслуживание Вечных огней проводят в Подмосковье ко Дню победы

В преддверии Дня Победы специалисты «Мособлгаза» начали проводить техническое обслуживание «Вечных огней» на мемориалах Московской области. Ежегодный комплекс работ будет завершен до 25 апреля, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Первое по графику техническое обслуживание прошло на мемориале «Вечный огонь» на Аллее Славы в городе Кашира. Специалисты Мособлгаза демонтировали и осмотрели звезду, произвели очистку горелки, проверили герметичность соединений и запорной арматуры, произвели продувку газом для вытеснения воздуха и выполнили ряд других работ.

Во время техобслуживания «Вечные огни» не гаснут — газовщики переносят пламя с мемориала на временную горелку до окончания работ, далее — возвращают обратно. «Вечный огонь» на Аллее Славы непрерывно горит уже на протяжении 10 лет.

Также во время технического обслуживания газовщики осматривают все трассы газопроводов, очищают элементы газового устройства и регулируют высоту пламени горелки. Помимо техобслуживания систем газоснабжения мемориальных комплексов, специалисты «Мособлгаза» выполнят благоустройство территорий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.