Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:35

Свыше 500 кг пластика сдали на переработку в Подмосковье через экомобиль

Жители Московской области в прошедшие выходные продемонстрировали пример экологической ответственности, сдав 501 кг пластиковых отходов в экомобиль, который уже отправился на переработку. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Рекордсменом по сдаче пластика стал городской округ Луховицы, куда неравнодушные жители активно приносили вторичные ресурсы и общими усилиями сдали на переработку максимальное количество крышечек.

Экомобиль — это специализированный транспорт, оснащенный всем необходимым для сбора пластиковых отходов. За сдачу житель получает бонусы от «ВкусВилл», которые можно использовать для покупок.

Каждые выходные транспорт отправляется в путь по региону и делает остановки в муниципалитетах. Подробную информацию мест приема можно отслеживать в социальных сетях министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, а также на официальном сайте ведомства.

Со списком принимаемых ресурсов можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.