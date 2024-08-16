Света не было в больницах Владивостока из-за аварии на линии электропередачи

В Приморском крае из-за аварии на линии Приморский ГРЭС — Хехцир-2 без света остался весь Владивосток. В том числе электричества не было в больницах, сообщает SHOT .

«Вырубили свет во всем городе. Холодильник не работает, света нет ни у кого», — сообщил один из жителей Владивостока, демонстрируя на видео отсутствие энергии.

Из-за аварии без света остались в том числе больницы. Медперсонал спешно проверял работу оборудования и переподключался к резервным генераторам.

Системный оператор оперативно отреагировал на поломку. Специалисты начали ремонтные работы.