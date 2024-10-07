Свет планово отключат в ряде деревень Серебряных Прудов 8 октября

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8 октября в связи с проведением плановых ремонтных работ в ряде деревень Серебряных Прудов отключат электроэнергию, сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, 8 октября с 08:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам:

п. Успенский;

д. Кораблевка;

д. Анино;

д. Яковлевское (не более 4-х часов, в период заявленного времени).

Количество проживающих на данной территории человек — 2 259 человек. Социально — значимых объектов на указанных территориях всего 2.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.