Свет планово отключат по ряду адресов в Люберцах 18 марта

«Мособлэнерго» информирует о возможных плановых отключениях электроэнергии. На энергообъектах, обслуживаемых компанией, будут проводиться технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества планируется 18 марта с 08:00 до 17:00 по адресам: г. Люберцы, ул. Побратимов 28 (Школа № 21), ул. Инициативная 1А, 3Д, ул. Митрофанова 2А, 2Б, 4, Комсомольский проспект 5, 7, Автостоянка, Автокомплекс. СПециалисты займутся выверкой схемы.

По вопросам отключений и качества электроснабжения можно обратиться на горячую линию АО «Мособлэнерго» по телефону: 8 (495) 995-00-99.

Информацию о внеплановых отключениях можно найти на сайте компании.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.