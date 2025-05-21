Судебные приставы Подмосковья обязали восстановить подачу электроэнергии

Судебные приставы Московской области обязали правление подмосковного СНТ исполнить решение суда и возобновить подачу электроэнергии на участок одного из членов садового товарищества, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Московской области.

Житель столицы обратился в суд с исковым требованием обязать одно из подмосковных садовых товариществ возобновить подачу электроэнергии на принадлежащий ему участок в данном СНТ. К своему заявлению истец приложил платежные документы, подтверждающие факт своевременной и полной оплаты потребляемой электроэнергии. Изучив материалы дела, суд удовлетворил исковые требования собственника дачного участка.

Во исполнение решения суда в Наро-Фоминском районном отделении судебных приставов ГУФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство. Сотрудники службы должным образом проинформировали правление СНТ о начале принудительного исполнения судебного решения и предупредили об административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ и уголовной — по ст. 315 УК РФ.

В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный законом срок, судебные приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 000 рублей. Далее сотрудники органов принудительного исполнения привлекли СНТ к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и взыскали 10 000 рублей штрафа, назначенные в качестве наказания.

В результате планомерного применения комплекса принудительных мер судебные приставы обязали правление садового товарищества возобновить подачу электроэнергии на участок взыскателя.

Судебное решение в пользу гражданина исполнено в полном объеме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.