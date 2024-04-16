Судебные приставы обязали УК Щелкова выплатить задолженность за электроэнергию

Суд своим решением обязал коммерческую организацию выплатить в пользу АО «Мосэнергосбыт» задолженность по договору электроснабжения. Сумма основного долга за 8 месяцев и неустойки за 11 месяцев — 382 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Московской области.

Во исполнение решения суда в Щелковском районном отделе судебных приставов ГУ ФССП России по Московской области было возбуждено исполнительное производство, о чем сотрудники службы должным образом проинформировали руководство организации-должника. Также судебные приставы выставили требование об исполнении судебного решения и предупредили о начале применения принудительных мер и об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ в случае его неисполнения.

В ходе исполнительных действий судебные приставы вынесли постановления о запрете на регистрационные действия в отношении имущества организации-должника — автотранспортных средств, земельных участков, зданий и сооружений. В связи с тем, что решение суда не было исполнено в установленный законом срок, судебные приставы также вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму в размере 26 745 рублей и обратили взыскание задолженности на денежные средства, находящиеся на банковских счетах организации-должника.

В результате планомерного применения комплекса принудительных мер судебные приставы взыскали задолженность по договору электроснабжения в пользу энергосбытовой компании. Исполнительский сбор также был взыскан.

После перечисления на счет взыскателя 382 тыс. рублей, исполнительное производство было окончено. Судебное решение в пользу ресурсоснабжающей компании исполнено в полном объеме.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.