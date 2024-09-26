Стало известно, когда жителям Петербурга включат отопление

Отопительный сезон в Санкт-Петербурге начнется, когда среднесуточная температура в городе будет стабильно держаться ниже плюс 8 градусов по Цельсию. В настоящий момент включать отопление в городе не планируется, сообщает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на местный комитет по энергетике.

В Смольном добавили, что Комэнерго консультируется с ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» для принятия решения о дате начала отопительного сезона. Ведомством и сотрудниками федерального госучреждения ведется мониторинг прогноза погоды.

По нынешним правилам подача отопления в Петербурге начинается с момента, когда в городе среднесуточная температура опускается ниже 8 градусов тепла на протяжении пяти дней. На следующий день после этого стартует подача тепла в дома.

Согласно прогнозам метеоцентра «Фобос», до 29 сентября в Петербурге не будет холоднее плюс 12 градусов по Цельсию даже в ночное время. Похолодание прогнозируется только в октябре.