Стало известно, когда в Петербурге дадут отопление

Отопление в Петербурге включат уже в ближайшие дни

В связи с наступлением холодов вопрос о включении отопления в Санкт-Петербурге стал особенно актуальным. По заявлениям представителей власти, решение по этому вопросу будет принято в самое ближайшее время. При этом в некоторых районах Ленинградской области отопительный сезон начался раньше, чем в самом городе, сообщает «Бриф24» .

Как рассказал вице-губернатор Сергей Кропачев, решение о начале периодического протапливания в Северной столице готовятся принять 25 сентября.

«Мы, безусловно, выдержим двухнедельное периодическое протапливание. Это показало свою пользу. На следующей неделе у нас прогнозируется снижение наружных температур. Я думаю, что где-то в середине следующей недели (ред. — 22–28 сентября) мы будем принимать решение о целесообразности начала протапливания, ориентируясь на погодные условия», — привела его слова «Фонтанка».

В интернете также обсуждаются другие возможные даты: 30 сентября для подачи тепла в жилые дома и 14 октября для полноценного запуска системы отопления.

В Смольном указали, что периодическое протапливание в Санкт-Петербурге начнется уже 25 сентября. Это связано с ожидаемым снижением температуры, подача горячей воды в батареи начнется с 9 утра.

Первыми тепло получат образовательные и медицинские учреждения, такие как школы, детские сады и поликлиники, а затем отопление дойдет и до жилых зданий.

Конкретные сроки будут определяться погодными условиями. Согласно установленным нормам, отопление включают, если средняя суточная температура не превышает плюс 8 градусов Цельсия в течение пяти дней подряд. На текущей неделе метеорологи прогнозируют похолодание, а в некоторых районах Ленинградской области ожидаются ночные заморозки.

Там местные власти уже начали периодическое протапливание. Например, в Тихвинском районе подача тепла началась 24 сентября, а полноценный отопительный сезон стартует 29 сентября. В Сосновом Бору и Гатчине также начинается прогрев батарей, в первую очередь в социальных учреждениях.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что все 750 объектов теплоснабжения в регионе полностью готовы к обеспечению теплом в зимний период.