Стали известны сроки планового отключения горячей воды в Подольске этим летом

С 1 июня по 31 августа в городском округе Подольск запланировано плановое отключение горячего водоснабжения. Это необходимая мера для проведения профилактических работ и обеспечения бесперебойной подачи горячей воды в зимний период. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Отключение продлится в течение определенного времени, по регламенту — не более 14 дней. Просим вас учесть это при планировании своих дел и быть готовыми к возможным кратковременным перебоям с горячим водоснабжением.

Во время отключения специалисты проведут необходимые ремонтные работы и замену изношенных элементов системы горячего водоснабжения. Это обеспечит надежность и долговечность ее функционирования.

После завершения профилактических работ горячее водоснабжение будет восстановлено в полном объеме. Ознакомиться с графиком и сроками отключения можно по ссылке.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.