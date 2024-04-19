Специалисты проверили водоснабжение дома № 1 в мкр Финский Щелкова

По поручению министерства ЖКХ Московской области специалисты аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» в комиссионном порядке проверили качество водоснабжения в многоквартирном доме № 1 в микрорайоне Финский городского округа Щелково. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Органолептический анализ показал, что вода на местном водозаборном узле, а также на вводе в дом и в его жилых помещениях чистая, без примесей и запаха.

Вместе с тем, по данным жителей, начиная с марта 2023 года, периодически текла ржавая холодная вода. По информации руководства с 2023 года проводится реконструкция, включающая в себя замену технологического оборудования. После процедуры запуска и тестирования насосного оборудования происходил смыв накопленных отложений на внутренних стенках трубопроводов.

После замены оборудования ООО «Щелковский водоканал» выполнил работы по промывке внутриквартальных и внутридомовых сетей холодного водоснабжения.

На основании результатов проверки администрации городского округа Щелково рекомендовано организовать отбор проб воды на вводе в дом для лабораторного исследования. Результаты лабораторного анализа представить в министерство ЖКХ Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.