Специалисты Подмосковья заменили станцию на водозаборе в ДНР

Специалисты Мособлводоканала завершили замену станции управления защиты с насосным оборудованием на водопроводном колодце в селе Роза Люксембург Новоазовского округа ДНР. Работы провели в рамках программы восстановления коммунальной инфраструктуры новых регионов, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Станция управления защиты с насосным оборудованием обеспечивает автоматическую работу насосов и защищает их от аварийных ситуаций. Комплекс контролирует давление, температуру и уровень воды, что позволяет поддерживать бесперебойное водоснабжение.

За неделю, включая праздничные выходные, аварийно-восстановительные бригады выполнили 16 работ на сетях водоснабжения и водоотведения. В микрорайоне Еланчик заменили насосное оборудование на скважине, в Новоазовске по улице Шмидта частично обновили 115 метров трубопровода диаметром 50 мм и отремонтировали участки с использованием двух муфт диаметром 100 мм.

Кроме того, специалисты устранили заторы на самотечных коллекторах с очисткой канализационных колодцев, провели ревизию насосного оборудования на канализационной станции и отремонтировали напорный коллектор на улице Мищенко в поселке Седово. Работы направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры и качества услуг для жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе реализуется большая программа по модернизации водозаборных узлов и канализационно-насосных станций.

«У нас большая программа и по ВЗУ, и по КНС — все имеет свою специфику, особенности. <…> Прошу еще раз расставить акценты и на эти КНС, которые вы (министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев — ред.) сопровождаете», — напомнил Андрей Воробьев.