Специалисты Подмосковья готовят к открытию каток в Мариуполе

Ледовый каток восстанавливают в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Специалисты завершили монтаж инженерных систем и приступили к внутренней отделке, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Над ареной размером 56 на 28 метров уже возвели воздушный купол. Строители смонтировали холодильное оборудование и проложили трубопроводы, что позволит заливать и поддерживать качественный лед. После завершения работ объект откроют для спортсменов и жителей города.

Внутри здания оборудуют административные помещения, просторные раздевалки, санузлы и кафетерий. Все этапы ремонтно-восстановительных работ находятся под постоянным контролем специалистов управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству ЖКХ Московской области. Инспекторы регулярно выезжают на площадку и проверяют соблюдение технологий и сроков.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев подчеркнул значимость работы экспертов стройконтроля.

«Работа экспертов стройконтроля, с одной стороны, остается в тени, но с другой — имеет колоссальное значение. В сложных условиях, в которых им пришлось трудиться, проявленные качества вызывают искреннее восхищение», — отметил Кирилл Григорьев.

Управление участвует в восстановлении инфраструктуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с начала проведения работ.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.