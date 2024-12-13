Специалисты МФЦ Подмосковья провели 43 тыс консультаций по «Умной платежке»

С начала года в офисах «Мои Документы» Московской области жителям оказали свыше 43 тыс. консультаций по установке и использованию мобильного приложения «Умная платежка», предназначенного для управления счетами за жилищно-коммунальные услуги, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Специалисты МФЦ помогают установить «Умную платежку» на смартфон, рассказывают, как пользоваться этим приложением и какие преимущества оно дает. Кроме индивидуальных консультаций в МФЦ Подмосковья проводят и групповые занятия. В текущем году их посетили порядка 4,5 тыс. человек, среди которых в основном представители старшего поколения», — рассказала директор ГКУ МО «МО МФЦ» Галина Варганова.

Мобильное приложение позволяет узнать баланс лицевого счета, историю начислений и платежей, оплачивать счета онлайн в любое удобное время, а также передавать показания счетчиков, заказывать необходимые справки и выписки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.