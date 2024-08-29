Специалисты из Подмосковья завершили капремонт жилых домов в Мариуполе

Подмосковные специалисты продолжают активную работу по восстановлению многоквартирных домов в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Основное внимание уделено ремонту жилых домов, серьезно пострадавших в результате прямых попаданий снарядов в ходе боевых действий, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Восстановительные работы проводятся Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик» и ООО «РКС-НР».

В рамках капитального ремонта и восстановления произведен демонтаж поврежденных участков зданий и устранены многочисленные дефекты инженерных сетей. Полностью заменены все внутренние инженерные коммуникации, включая системы отопления, водоснабжения, канализации и электроснабжения, что существенно улучшает условия проживания для жителей Мариуполя.

Также завершен ремонт и устройство новой кровли, заменены оконные и дверные блоки, а фасады зданий приведены в надлежащее состояние. Работы ведутся под строгим контролем Минстроя России и правительства Московской области. Строительный контроль на объектах обеспечивают эксперты ГБУ МО «УТНКР» совместно с ФАУ «РосКапСтрой».

«Мы уделяем особое внимание качеству и скорости восстановления пострадавших объектов в Мариуполе. Подмосковные специалисты приложили максимум усилий, чтобы вернуть жителям возможность жить в комфортных и безопасных условиях. Восстановление многоквартирных домов на улице Маршала Жукова является важным этапом в этом процессе», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.