Сотрудники «ЗиО-Подольск» побывали на встрече с представителями власти округа

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов с депутатом Московской областной Думы Павлом Максимовичем, председателем Совета депутатов округа Алексеем Никулиным и командой специалистов встретились с сотрудниками градообразующего предприятия АО «ЗиО-Подольск», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По поручению губернатора региона Андрея Воробьева продолжаю встречи с трудовыми коллективами ключевых предприятий округа. Безусловно, не могли обойти вниманием наш крупнейший завод с богатейшей историей, где сегодня производят теплообменное оборудование для атомной и тепловой энергетики. Для нас важно услышать и помочь каждому. Обращения, которые прозвучали, обязательно реализуем в наступающем 2025 году», — сказал Артамонов.

На выездной администрации в АО «ЗиО-Подольск» обсудили важные темы для каждого сотрудника, большинство из которых являются жителями округа.

Артамонов и и представители других ветвей власти ответили на вопросы о строительстве дорог и тротуаров, работе общественного транспорта, капитальном ремонте домов, организации дорожного движения на улицах Космонавтов, Железнодорожной, Гаражном проезде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.