Сотрудники «Мособлводоканала» за неделю устранили более 300 засоров
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
За прошедшую неделю сотрудники «Мособлводоканала» устранили 302 засора на канализационных сетях. Среди них были случаи различной степени сложности, включая ситуации, потребовавшие привлечения специализированного транспорта. Работа не прекращалась и в праздничные дни, сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.
Наиболее сложными оказались засоры, произошедшие в д. Давыдово на ул. Заводская, в г. Куровское на ул. Совхозная и д. Губино на ул. Пролетарская. Здесь специалистам пришлось задействовать технику, такую как вакуумные и каналопромывочные машины. Засор образовался вследствие накопления жировых отложений и посторонних предметов, попавших в систему водоотведения. Работы также прошли в Павлово-Посадском, Электростали, Богородском, Лосино-Петровском, Шатуре и Орехово-Зуевском округе.
«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.
Основная причина большинства засоров заключается в неправильной эксплуатации канализации. Использование унитазов и раковин для сброса пищевых отходов, салфеток, гигиенических материалов и прочих несвойственных сточным водам предметов ведет к образованию пробок, затрудняющих нормальное функционирование системы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.
«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.