Состоялся очередной личный прием главы жителей городского округа Мытищи

Такие встречи важны для граждан, многие обращения требуют активного включения и детальной проработки.

На текущем приеме мытищинцы обратились с вопросами благоустройства придомовой территории и тротуара, модернизации детской площадки, ремонта асфальтового покрытия, установки шумозащитного экрана.

Постарались дать развернутые ответы по каждой ситуации. То, что нельзя сразу решить в рамках личного приема, взято в работу профильными специалистами. Уважаемые мытищинцы! Приём проходит каждые 2 недели по понедельникам.

Запись на личный прием продолжается:glavagomytyshi@internet.ru и inform@mytyshi.ru.

Свои вопросы вы также можете задать на выездной администрации. Ближайшая встреча состоится 21 августа в 17.00 в школе № 3.

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев, одной из ключевых задач работы блока ЖКХ является отопление. В этом году в регионе было большое количество обращений жителей Подмосковья об аварийных отключениях. Чтобы не столкнуться с проблемой ненадежного теплоснабжение в следующем сезоне, в Московской области реализуется масштабная программа по обновлению сетей и котельных.

«Работы, которые ежедневно сопровождаем, контролируем, реализуется, и эта программа, уверен, уже в эту зиму, покажет себя с положительной стороны. Мы заменим 1 000 км сетей», — рассказал Воробьев.