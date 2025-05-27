Шесть котельных капитально отремонтируют в Егорьевске в рамках масштабной модернизации теплового хозяйства. Она затронет более половины жителей муниципального округа. Помимо данного капремонта в 2025 году предстоит отремонтировать порядка 2,6 км теплосетей в деревне Старое и выполнить строительство блочно-модульной котельной (БМК) и теплогенерирующей установки (ТГУ). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Эти работы обеспечат надежное теплоснабжение трети многоквартирных домов и социальных объектов — школ, детских садов, больниц», — отметил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

К аждый этап контролируется местной администрацией совместно с Министром энергетики Московской области Сергеем Воропановым. Особое внимание отводится двум котельным: на ул. Меланжистов, 3б, а также на ул. Парижской Коммуны в достаточно сжатые сроки необходимо заменить 3 котла.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что все мероприятия по теплоснабжению нужно провести своевременно.

«Для нас очень важно в этот весьма короткий период межсезонья провести все мероприятия, которые отображены и в дорожных картах, но и дальше», — подчеркнул Воробьев.