Серия экоакций пройдет в Подмосковье 5–6 апреля
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Жителей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов, которые волонтеры проведут 5 и 6 апреля на территории муниципальных и городских округов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Как и всегда, у посетителей будет возможность сдать ненужные вещи, книги, одежду, принять участие в работе фримаркетов, а также получить экобаллы от магазина «ВкусВилл» на покупки.
5 апреля акции пройдут:
- г.о. Одинцово
Время: 10:30 — 11:30.
Адрес: г. Одинцово, Можайское ш., 8 (возле бани).
Время: 12:00 — 13:00.
Адрес: г. Одинцово, ул. Маяковского, 2.
- г.о. Черноголовка
Время: 10:00 — 11:00.
Адрес: г. Черноголовка, ул. Первая, 13, площадка Мегабака.
- Раменский м. о.
Время: 11:00 — 13:00.
Адрес: г. Раменское, ул. Гурьева, д. 15, к.1.
- г. о. Красногорск
Время: 15:00 — 16:00.
Адрес: г. Красногорск, Красногорский бульвар, площадка между д. 18 и д. 20.
6 апреля акции пройдут:
- м.о. Чехов
Время: 10:00 — 10:50.
Адрес: г. Чехов, ул. 8 Марта, д. 1А.
- г.о. Пушкино
Время: 12:00 — 13:00.
Адрес: г. Ивантеевка, мкр. Голланский квартал, д. 26 к 2.
На всех локациях будут дежурить волонтеры. Экоактивисты помогут разобраться во фракциях, подскажут, как присоединиться к команде организаторов, а также как принять участие в системе лояльности от партнеров акций.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.