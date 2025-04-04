Серия экоакций пройдет в Подмосковье 5–6 апреля

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Жителей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов, которые волонтеры проведут 5 и 6 апреля на территории муниципальных и городских округов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Как и всегда, у посетителей будет возможность сдать ненужные вещи, книги, одежду, принять участие в работе фримаркетов, а также получить экобаллы от магазина «ВкусВилл» на покупки.

5 апреля акции пройдут:

г.о. Одинцово

Время: 10:30 — 11:30.

Адрес: г. Одинцово, Можайское ш., 8 (возле бани).

Время: 12:00 — 13:00.

Адрес: г. Одинцово, ул. Маяковского, 2.

г.о. Черноголовка

Время: 10:00 — 11:00.

Адрес: г. Черноголовка, ул. Первая, 13, площадка Мегабака.

Раменский м. о.

Время: 11:00 — 13:00.

Адрес: г. Раменское, ул. Гурьева, д. 15, к.1.

г. о. Красногорск

Время: 15:00 — 16:00.

Адрес: г. Красногорск, Красногорский бульвар, площадка между д. 18 и д. 20.

6 апреля акции пройдут:

м.о. Чехов

Время: 10:00 — 10:50.

Адрес: г. Чехов, ул. 8 Марта, д. 1А.

г.о. Пушкино

Время: 12:00 — 13:00.

Адрес: г. Ивантеевка, мкр. Голланский квартал, д. 26 к 2.

На всех локациях будут дежурить волонтеры. Экоактивисты помогут разобраться во фракциях, подскажут, как присоединиться к команде организаторов, а также как принять участие в системе лояльности от партнеров акций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.