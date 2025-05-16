Серия экоакций пройдет в Подмосковье 17–18 мая

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 12:41

Жителей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов. Экомероприятия волонтеры проведут в разных муниципальных и городских округах. Можно будет сдать на переработку более 40 видов фракций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

17 мая сборы пройдут:

г. о. Королев

Адрес: проезд Макаренко, д. 1.

Время: с 11:00 до 12:00.

Раменский м. о.

Адрес: ул. Гурьева, д. 15, к. 1.

Время: с 11:00 до 13:00.

г. о. Люберцы

Адрес: Октябрьский пр-т., д. 190.

Время: с 12:00 до 15:00.

18 мая сборы пройдут:

Дмитровский м. о.

Адрес: ул. Профессиональная, д. 27.

Время: с 11:00 до 12:00.

г.о. Химки

Адрес: ул. Германа Титова, д. 14, к. 1.

Время: с 12:00 до 13:00.

г. о. Пушкино

Адрес: на парковке ТЦ «Акварель».

Время: с 12:00 до 14:00.

Организаторы просят участников приходить к началу акций. Вторичные ресурсы перед сдачей необходимо подготовить: вымыть, высушить, рассортировать по фракциям и компактно сложить.

На всех акциях волонтеры будут рады помощи добровольцев. Нужно будет грузить собранное сырье в машины для отправки на переработку.

За участие в акции посетители могут получать экобонусы в рамках системы лояльности от ВкусВилл.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.