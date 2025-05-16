Серия экоакций пройдет в Подмосковье 17–18 мая
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Жителей Московской области приглашают на акции по раздельному сбору отходов. Экомероприятия волонтеры проведут в разных муниципальных и городских округах. Можно будет сдать на переработку более 40 видов фракций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
17 мая сборы пройдут:
- г. о. Королев
Адрес: проезд Макаренко, д. 1.
Время: с 11:00 до 12:00.
- Раменский м. о.
Адрес: ул. Гурьева, д. 15, к. 1.
Время: с 11:00 до 13:00.
- г. о. Люберцы
Адрес: Октябрьский пр-т., д. 190.
Время: с 12:00 до 15:00.
18 мая сборы пройдут:
- Дмитровский м. о.
Адрес: ул. Профессиональная, д. 27.
Время: с 11:00 до 12:00.
- г.о. Химки
Адрес: ул. Германа Титова, д. 14, к. 1.
Время: с 12:00 до 13:00.
- г. о. Пушкино
Адрес: на парковке ТЦ «Акварель».
Время: с 12:00 до 14:00.
Организаторы просят участников приходить к началу акций. Вторичные ресурсы перед сдачей необходимо подготовить: вымыть, высушить, рассортировать по фракциям и компактно сложить.
На всех акциях волонтеры будут рады помощи добровольцев. Нужно будет грузить собранное сырье в машины для отправки на переработку.
За участие в акции посетители могут получать экобонусы в рамках системы лояльности от ВкусВилл.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.