Серия экоакций пройдет в Подмосковье 13 декабря
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
13 декабря в Московской области экоактивисты и волонтерские движения проведут акции по раздельному сбору отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Участие в экомероприятиях имеет большое значение, поскольку позволяет привлечь внимание общественности к проблемам экологии и сохранения окружающей среды. На всех площадках будут дежурить волонтеры, они помогут участникам и сориентируют по фракциям отходов.
Список локаций:
- Подольск
Время: с 14:00 до 15:00;
Адрес: Екатерининский сквер;
- Коломна
Время: с 12:00 до 15:00;
Адрес: МЦ Русь, ул. Астахова, д. 23;
- Долгопрудный
Время: с 12:00 до 13:30;
Адрес: ул. Набережная, д. 35;
- Ленинский
Время: с 10:00 до 10:20;
Адрес: пос. Совхоза имени Ленина, д. 20Б;
Время: с 10:30 до 10:50;
Адрес: пос. Развилка, д. 29А;
Время: с 11:00 до 11:20;
Адрес: Римский пр-д, д. 5с1;
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.