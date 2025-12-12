Серия экоакций пройдет в Подмосковье 13 декабря

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:33

13 декабря в Московской области экоактивисты и волонтерские движения проведут акции по раздельному сбору отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Участие в экомероприятиях имеет большое значение, поскольку позволяет привлечь внимание общественности к проблемам экологии и сохранения окружающей среды. На всех площадках будут дежурить волонтеры, они помогут участникам и сориентируют по фракциям отходов.

Список локаций:

Подольск

Время: с 14:00 до 15:00;

Адрес: Екатерининский сквер;

Коломна

Время: с 12:00 до 15:00;

Адрес: МЦ Русь, ул. Астахова, д. 23;

Долгопрудный

Время: с 12:00 до 13:30;

Адрес: ул. Набережная, д. 35;

Ленинский

Время: с 10:00 до 10:20;

Адрес: пос. Совхоза имени Ленина, д. 20Б;

Время: с 10:30 до 10:50;

Адрес: пос. Развилка, д. 29А;

Время: с 11:00 до 11:20;

Адрес: Римский пр-д, д. 5с1;

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.