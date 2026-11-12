Сергей Воропанов пригласил студентов на практику в энергокомпании Подмосковья

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов на онлайн-встрече со студентами Университета имени А. С. Грибоедова рассказал о практике, стажировках и трудоустройстве в отрасли, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Сергей Воропанов провел лекцию «Энергия перемен Подмосковья» для будущих энергетиков, специалистов по мехатронике, робототехнике, управлению движением и навигации, экономике, государственному и муниципальному управлению, менеджменту, прикладной и бизнес-информатике.

Министр познакомил студентов с крупнейшими энергопредприятиями региона и подведомственными организациями. Он рассказал о внедрении искусственного интеллекта, создании цифрового двойника инженерной инфраструктуры и современных систем управления энергообъектами.

Минэнерго и подведомственные организации сотрудничают с НИУ «МЭИ», МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, НИУ МГСУ, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина и профильными колледжами Подмосковья. В 2026 году в МОС АВС остались работать четверо из 20 практикантов, в Агентстве развития коммунальной инфраструктуры — пятеро из десяти.

«Мы внедряем искусственный интеллект, создаем цифровые системы управления, ищем новые инженерные решения. И нам нужны молодые люди со свежими идеями, своим взглядом на привычные задачи, желанием пробовать и создавать новое», — отметил Воропанов.

Проректор университета Татьяна Новикова подчеркнула, что такие встречи помогают понять запросы работодателей и возможности применения знаний.

«Теперь понятно, куда движется отрасль и где мы, молодые специалисты, будем нужны завтра. Получили отличный ориентир для написания диплома и старта карьеры», — рассказал студент направления «Электроэнергетика и электротехника» Иван Аболенский.

Министр также пригласил студентов на «День дублера», который планируют провести весной 2027 года. В 2025 году 35 студентов вузов и колледжей на один день включились в работу министерства и энергопредприятий: участвовали в совещаниях, изучали управленческие задачи и посещали производственные объекты. Все вошли в кадровый резерв Минэнерго Московской области.

Иногда первый шаг дается труднее всего, особенно когда кажется, что без опыта никуда не берут. Но стоит обратиться в центр занятости — и все меняется. Найти свое дело и получить востребованную специальность помогает нацпроект «Кадры». По нему по всей стране открыты программы обучения и центры для молодых специалистов. А для привлечения профессионалов в регионах, где реализуют крупные приоритетные проекты, создали программу «Мобильность 2.0». Она мотивирует на переезд в другие регионы востребованных там специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.