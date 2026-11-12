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Девочка отравилась после жвачки, купленной 25-летним знакомым в Ленобласти

Происшествия

Девочке-подростку стало плохо после жвачки, которую ей купил 25-летний знакомый в Ленинградской области, сообщает «112».

Несовершеннолетняя гуляла с подругой и встретила взрослого знакомого. Тот зашел в магазин, купил себе пиво, а девочкам — жвачку.

Сначала жевательную резинку попробовала подруга школьницы. Затем этой же жвачкой угостилась и она сама.

По словам матери, у ребенка закружилась голова, онемели руки и ноги, стало трудно дышать. Девочку отвезли в больницу, где врачи выявили у нее отравление неизвестным веществом.

Медики оперативно оказали ребенку помощь, сейчас со школьницей все хорошо.

Родители пострадавшей обратились в полицию. Знакомого девочки разыскивают. Медики также проводят дополнительные анализы, результаты станут известны через две недели.

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