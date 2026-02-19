Самострой в зоне ЛЭП помешал оперативно вернуть электроснабжение 2 тыс жителей Подмосковья

В феврале этого года свыше двух тысяч жителей городского округа Чехов столкнулись с проблемами в электроснабжении. Причиной отключения света в таких населенных пунктах, как Поповка, Софоново, Нащекино, Сенино, коттеджный поселок «Новое Сенино», а также в ряде садоводческих товариществ, стали вовсе не аномальные погодные условия, а серьезное пренебрежение правовыми нормами.

Сигнал об аварийном отключении кабельно-воздушной линии электропередачи мощностью 10 киловольт поступил диспетчерам электросетевой компании. Оперативно прибывшие на место специалисты компании «Россети Московский регион» диагностировали необходимость полной замены провода. В соответствии с установленными регламентами, проведение подобных работ обычно укладывается в трехчасовой интервал. Однако на практике энергетики столкнулись с непреодолимым препятствием: линия электропередачи оказалась на территории частного участка, который был самовольно возведен прямо в охраняемой зоне ЛЭП.

Ремонтной бригаде пришлось потратить время не на восстановление сети, а на поиски владельца незаконной постройки, чтобы согласовать проезд к месту аварии. Дополнительная задержка была вызвана необходимостью расчистки снежных заносов, чтобы обеспечить подход специализированной техники. В итоге подача электроэнергии в жилые дома была восстановлена лишь к четырем часам утра.

Необходимо понимать, что охранная зона ЛЭП представляет собой участок, прилегающий к проводам с обеих сторон, на котором действуют особые предписания по эксплуатации земли. Цель создания таких зон — защита населения и обеспечение стабильного функционирования сетевых объектов. Согласно постановлению Правительства РФ № 160, для линий электропередачи напряжением 10 кВ охранная зона устанавливается шириной 10 метров в каждую сторону от крайних проводов. Здесь категорически воспрещается любое возведение объектов без предварительного получения письменного разрешения от сетевой организации.

Строительство жилых домов, установка заборов, возведение гаражей и складских помещений непосредственно под проводами создает прямую угрозу для жизни людей из-за риска поражения электричеством в случае обрыва, а также делает невозможным оперативный доступ ремонтных служб. В таких ситуациях сетевая компания обладает правом подачи искового заявления в суд с требованием ликвидировать самовольную постройку за счет нарушителя.

Произошедшее в деревне Поповка событие в очередной раз актуализировало вопрос неконтролируемого строительства в непосредственной близости от объектов электросетевого хозяйства.

В связи с выявленным фактом несоблюдения границ охранной зоны ЛЭП представители компании «Россети Московский регион» уже направили официальное обращение в администрацию городского округа Чехов. Теперь контролирующим инстанциям предстоит инициировать проверку и определить степень ответственности виновных лиц в порядке, установленном актуальным законодательством.