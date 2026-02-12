С кем поведешься, от того и наберешься: россияне обучили ЖКХ-нейросеть матерщине

Нейросеть для управляющих компаний в сфере ЖКХ за месяц научилась русскому мату. Разработчикам пришлось ее переучивать, сообщает ТАСС .

Как рассказал президент Национального объединения организаций в сфере технологий информационного моделирования (НОТИМ) Михаил Викторов, нейросеть активно обучалась в процессе общения с клиентами. Уже в первый месяц эксплуатации она начала употреблять мат. Разработчикам пришлось устранять эту особенность.

«Как это говорится, с кем поведешься, от того и наберешься. Поэтому эту коллизию, конечно, пришлось устранять. Но тем менее это показатели активной работы с нашими гражданами», — отметил Викторов.

Несмотря на это, он подчеркнул эффективность внедрения голосовых помощников в ЖКХ. Роботы позволяют сократить штат кол-центров в 5-6 раз: вместо 20 операторов достаточно 2-3 человек. Нейросеть берет на себя до 80-90% обращений. Согласно статистике, 80% звонящих удовлетворены ответом без участия человека.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.