Рузский регоператор вывез 221 тыс кубометров отходов в Подмосковье

Рузский региональный оператор за прошедшую неделю вывез более 221 тыс. кубометров отходов в Подмосковье в период роста сезонной нагрузки. Также компания заключила 22 новых договора с юрлицами и обновила контейнерный парк, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С наступлением лета в Московской области традиционно увеличивается объем отходов. В так называемый высокий сезон регоператор выполнил полный комплекс работ, что позволило сохранить стабильность региональной системы обращения с ТКО.

За неделю компания заключила 22 договора с юридическими лицами на обращение с твердыми коммунальными отходами. Это способствует легализации потоков отходов и повышению прозрачности отрасли. В многофункциональных центрах услуги регоператора получили 366 жителей: специалисты консультировали по вопросам начислений, порядка обращения с отходами, помогали оформлять документы и оперативно решали обращения.

Всего за отчетный период вывезено более 221 тыс. кубометров отходов. Наибольшие объемы пришлись на Одинцовский округ — 67 011 кубометров, Красногорск — 45 019, Истру — 35 588, Наро-Фоминский округ — 26 091 и Рузский округ — 14 379 кубометров.

Параллельно обновлялась контейнерная инфраструктура. Установлено 36 новых емкостей для ТКО, раздельного сбора и бункеров-накопителей. Заменено 268 контейнеров, отслуживших срок или поврежденных, еще 7 емкостей отремонтированы. В зону обслуживания оператора входят Власиха, Волоколамский, Восход, Истра, Красногорск, Краснознаменск, Лотошино, Можайский, Молодежный, Наро-Фоминский, Рузский, Одинцовский и Шаховская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил навести порядок в ситуации с контейнерными площадками на территории региона.

«Каждый глава, каждый, от кого это зависит, понимает, насколько важно навести порядок по зимним, летним, осенним (контейнерным — ред.) площадкам. Без стандартизации, достаточности этой работы нам региональные операторы будут чихать, УК будут сваливать на регионального оператора, региональный оператор будет сваливать на УК. В наши жизненные планы это не входит», — сказал Воробьев.