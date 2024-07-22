Россиян предупредили, что отсутствие газовых счетчиков может грозить статьей УК

Россиянам рассказали, когда лучше устанавливать газовые счетчики. Их предупредили, что отсутствие таких приборов может грозить уголовной ответственностью, сообщает «Секрет фирмы» .

Чаще всего потребление газа рассчитывается по нормативу, однако в одном случае газовый счетчик все равно необходимо установить. По словам доцента кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Натальи Казанцевой, единственное обязательное условие для этого — это отопление дома газом.

В остальных случаях владелец жилья сам вправе решить, нужен ли ему газовый счетчик и будет ли это выгодно.

По закону без счетчика можно потреблять до двух кубометров газа в час, добавила заместитель коммерческого директора Doma.ai Олеся Лещенко.

Владельцы обязаны предоставить доступ к измерительным приборам для газоснабжающих компаний и покрыть затраты этих компаний на их обслуживание, обратила внимание ведущий юрист ЕЮС Србуи Иващенко.

Несвоевременная установка газового счетчика влечет за собой большие траты. При таком сценарии гражданину придется рассчитываться за газ по установленным стандартам потребления коммунальных ресурсов, которые, как правило, оказываются выше реального потребления.

Кроме того, человека могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности. В рамках КоАП отсутствие счетчика могут принять за самовольное использование газа. Это грозит штрафом от 10 до 15 тыс. рублей и от 15 до 30 тыс. рублей за повторное нарушение.

В случае с УК, присвоение газа могут расценить как кражу. За такое нарушение можно получить штраф в размере до 500 000 тыс. рублей, принудительные работы сроком до 5 лет или лишение свободы на срок до 6 лет.