«Россети Московский регион» подтвердили высокий уровень экоменеджмента

В компании «Россети Московский регион» успешно прошел надзорный аудит системы экологического менеджмента (СЭМ), который подтвердил ее соответствие международному стандарту и показал высокий уровень зрелости и эффективности актуальных экологических аспектов деятельности компании. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики региона.

В ходе проверки эксперты проинспектировали ряд объектов «Россети Московский регион» и провели анализ документации, подтверждающий соответствие системы требованиям стандарта ISO 14001:2015. Кроме того, были взяты интервью у руководителей и специалистов профильных подразделений компании, в ходе которых они продемонстрировали приверженность принципам экологической ответственности и стремление к улучшению системы менеджмента.

По оценке специалистов сертифицирующей организации, компания эффективно управляет экологическими рисками и аспектами, проводит их регулярный анализ и учет мнений заинтересованных сторон. Они положительно оценили, что экологическая политика компании предполагает регулярный анализ и мониторинг операционной деятельности, а также планирование мероприятий для постоянного улучшения СЭМ.

Система экологического менеджмента «Россети Московский регион» впервые была сертифицирована по стандарту ISО 14001:2015 в 2019 году и с тех пор ежегодно подтверждает высокий уровень своей зрелости. По итогам аудита 2024 года сертификат ISО 14001:2015 был продлен еще на год, что свидетельствует о стабильности и ответственности компании в области экологического менеджмента.

«Россети Московский регион» и в дальнейшем будет поддерживать и совершенствовать свои стандарты экологического управления, привнося лучшие практики и развивая культуру экологической ответственности на всех уровнях.

На территории Московской области за повышение энергетической эффективности отвечает министерство энергетики. Ведомство четвертый год подряд реализует программу повышения надежности электроснабжения потребителей, в рамках которой проходят ремонт, реконструкция и строительство энергообъектов. За это время удалось повысить качество электроснабжения в среднем на 20%. Ежегодно Минэнерго старается увеличивать число муниципалитетов, охватываемых программой. Акцент делается на населенных пунктах, где было зарегистрировано большое количество обращений от потребителей.