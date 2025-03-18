Роспотребнадзор проведет бесплатные консультации граждан в МФЦ Подмосковья

В честь Всемирного дня прав потребителей в подмосковных офисах «Мои Документы» пройдут выездные консультации сотрудников Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. В 2025 году тема Всемирного дня сформулирована как «Справедливый переход к устойчивому образу жизни». В рамках выездных мероприятий жители Московской области смогут задать интересующие вопросы о защите прав потребителей и получить квалифицированные ответы компетентного лица.

Консультации сотрудников Роспотребнадзора состоятся 20 марта 2025 г. с 16:00 до 18:00 в МФЦ по адресам:

г. Подольск, ул. Кирова, д. 39;

г. Истра, пл. Революции, д. 2;

г. Сергиев Посад, Проспект Красной Армии, д. 169;

г. Серпухов, Борисовское ш., д. 17А;

г. Раменское, ул. Кирова 15А;

г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 96А;

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 71;

г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, д. 80;

г. Ступино, проспект Победы, д. 51;

г. Щелково, ул. Свирская, д. 2А;

г. Коломна, ул. Уманская, д. 20;

г. Солнечногорск, ул. им. Тельнова, д. 3/2;

г. Дмитров, мкр. им. Владимира Махалина, д. 20;

г. Воскресенск, ул. Энгельса, д. 14а;

г. Химки, Юбилейный проспект д. 67А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.