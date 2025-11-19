сегодня в 20:03

Рогов сообщил о частичном отключении энергии на Запорожье из-за ВСУ

В ряде населенных пунктов Запорожской области произошло временное прекращение подачи электроэнергии, которое произошло из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.