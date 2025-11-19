Рогов сообщил о частичном отключении энергии на Запорожье из-за ВСУ
Фото - © Медиасток.рф
В ряде населенных пунктов Запорожской области произошло временное прекращение подачи электроэнергии, которое произошло из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ), об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
По словам Рогова, причиной отключения энергии стала очередная атака со стороны сил киевского режима на объекты критической инфраструктуры.
Специалисты энергетических служб прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения, однако проведению работ препятствует высокий риск повторных обстрелов.
Жителей населенных пунктов, столкнувшихся с перебоями в электроснабжении, ремонтные бригады переподключают к альтернативным линиям питания.
