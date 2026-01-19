РЭО: в Тольятти появится комплекс по переработке отходов мощностью 100 тыс т

В рамках проекта создадут инфраструктуру для обращения с ТКО, которая позволит ежегодно перерабатывать около 100 тысяч тонн отходов. Также будет обустроен современный участок для их размещения производительностью 195 тысяч тонн в год.

Строительство объекта будет осуществлено на основе концессионного соглашения. Договор заключен без проведения конкурса, в соответствии с распоряжением правительства № 649-р, что необходимо для ускорения реализации проекта. Роль концессионера отведена ООО «Самарский экологический оператор».

«Этот проект безусловно является очень важным как для жителей автограда, так и для экологии всей Самарской области. Его реализация позволит региону достичь показателей нацпроекта по переходу к экономике замкнутого цикла», — рассказали в пресс-службе РЭО.

ПАО «Российский экологический оператор» было образовано Указом Президента 14 января 2019 года. Главной миссией РЭО является построение в России единой системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране действует новый нацпроект «Экологическое благополучие». Одно из его направлений ставит целью создание экономики замкнутого цикла, которая должна к 2030 году обеспечить сортировку 100% ежегодно образующихся ТКО, снизить уровень их захоронения до не более 50%, а также вовлечь в хозяйственный оборот минимум 25% отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.