РЭО: в Ленобласти запустили комплекс обработки отходов мощностью 600 тыс т

Комплекс по обработке отходов «Островский» обеспечит обработку трети всех коммунальных отходов, которые образуются в Санкт-Петербурге. Запуск объекта осуществил губернатор северной столицы Александр Беглов. В церемонии также участвовали глава Ленинградской области Александр Дрозденко, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев, а также генеральный директор публично-правовой компании «Российский экологический оператор» Ирина Тарасова, сообщила пресс-служба РЭО.

«Это один из наиболее самых современных объектов на территории России, и в целом на территории экологического мониторинга. Объект относится к категории основных для Санкт-Петербурга. Могу сказать, что за последние 3,5 года регион прошел колоссальный путь. В настоящий момент кратно увеличилось количество обрабатываемого, то есть сортируемого мусора, и количество утилизируемого мусора, то есть то, что мы научились перерабатывать во вторсырье», — отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.

Ежегодно данный комплекс будет направлять на повторное использование порядка 90 тысяч тонн вторичных ресурсов, возвращая их в экономический оборот.

«Российский экологический оператор предоставил на строительство комплекса 14 миллиардов рублей в виде льготного займа. На предприятии, кроме обработки, будут также утилизировать органические отходы и производить альтернативное топливо. Сейчас идет активный поиск персонала — на объекте создано более тысячи рабочих мест. Комплекс станет еще и мощным позитивным социальным драйвером развития региона», — сказала гендиректор РЭО Ирина Тарасова.

Управлять комплексом «Островский» будет Невский экологический оператор. Доля отечественного современного оборудования на предприятии превышает 95%.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена на основании Указа Президента от 14 января 2019 года. Ее ключевая задача — создать в России комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 2025 года в стране стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена цель по переходу к экономике замкнутого цикла, что предполагает к 2030 году сортировку 100% всего объема ежегодно образующихся ТКО, захоронение не более 50% таких отходов, а также вовлечение не менее 25% отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья и ресурсов.