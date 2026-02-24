РЭО: москвичи, кировчане и ненцы правильнее других россиян утилизируют батарейки

Согласно результатам ежегодного опроса, проведенного Российским экологическим оператором, 45% граждан России сдают батарейки в специализированные пункты приема или используют для этого контейнеры, предназначенные для раздельного сбора мусора. Наибольшую сознательность в этом вопросе проявляют жители Московской и Кировской областей, а также население Ненецкого автономного округа и Москвы, сообщила пресс-служба РЭО.

Исследование проводилось среди россиян с целью выяснить, каким образом они утилизируют опасные отходы, включая градусники, лампы и батарейки. Выяснилось, что 39% опрошенных доставляют такие отходы в пункты приема или специальные боксы, установленные в магазинах и офисах. Еще 6% респондентов выбрасывают их в контейнеры для раздельного сбора мусора. В то же время 38% участников опроса признались, что по-прежнему смешивают все отходы в одном ведре. Вариант «другое» выбрали 12% граждан, а 4% не смогли дать конкретного ответа.

«РЭО прикладывает большие усилия для формирования у россиян навыков раздельного сбора отходов. Не сомневаемся, что с годами все больше и больше людей будут заниматься правильно сортировкой отходов. Этот несложный процесс вносит ощутимый вклад в развитие экономики замкнутого цикла, так как благодаря сортировке на предприятия попадает качественное вторсырье», — сказали в пресс-службе компании.

Лидерами по доле граждан, ответственно подходящих к утилизации опасного мусора, стали Москва и Кировская область, где таких жителей насчитывается по 70%. Далее следуют Подмосковье (65%), Ненецкий автономный округ (63%), Ярославская область (62%) и Санкт-Петербург (61%). Замыкают десятку лучших Республика Коми (60%), Татарстан (60%), Ленинградская область (59%) и Пермский край (58%).

Опрос проводился в 2025 году по телефону, в нем приняли участие 8,9 тысячи совершеннолетних респондентов из всех 89 регионов страны. Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была учреждена указом Президента 14 января 2019 года. Главная цель РЭО — создание в России целостной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. С 2025 года в стране стартовал новый национальный проект «Экологическое благополучие». В рамках одного из его направлений поставлена задача сформировать экономику замкнутого цикла, что к 2030 году подразумевает сортировку всего объема ежегодно образующихся ТКО, сокращение доли захоронения отходов до 50% и возврат в хозяйственный оборот не менее четверти отходов производства и потребления в качестве вторичного сырья.