РЭО: из 9 регионов не поступают данные об объемах ТКО

Российский экологический оператор (РЭО) сообщает о проблемах с получением точных сведений об объемах твердых коммунальных отходов (ТКО) из девяти регионов России. Это связано с тем, что данные весового контроля с объектов ТКО не поступают в систему учета.

По информации РЭО, к субъектам Российской Федерации, не предоставившим никаких данных о взвешивании отходов в Федеральную государственную информационную систему учета ТКО (ФГИС УТКО), относятся: Еврейская автономная область, Забайкальский край, Костромская и Магаданская области, Ненецкий автономный округ, Республики Алтай, Дагестан, Ингушетия и Тыва. Отсутствие данных ставит под вопрос достоверность оценки объемов образующихся отходов в этих регионах.

Первоначально установленный Министерством природных ресурсов РФ приказом № 919 срок загрузки данных истек в конце 2023 года. Впоследствии, по указанию заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Патрушева, он был перенесен на 28 декабря 2024 года, а затем, в рамках работы штаба, продлен до 1 февраля 2025 года.

Алексей Буров, заместитель генерального директора РЭО по цифровизации, отмечает, что систематическое несоблюдение сроков этими девятью регионами и отсутствие данных создают трудности. Отсутствие информации о количестве отходов, поступающих на объекты ТКО, не позволяет точно рассчитать балансовые показатели для каждого региона, что необходимо для сопоставления отчетности по федеральному проекту «Экономика замкнутого цикла».

На данный момент в ФГИС УТКО содержатся сведения о 1345 действующих объектах обращения с ТКО в регионах России. Однако, автоматическая передача данных с весового оборудования налажена лишь на 44% из них, что соответствует 592 объектам.

В соответствии с Едиными требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ № 1657 от 12.10.2020, объекты ТКО, не оборудованные весами с автоматической передачей данных во ФГИС УТКО, имеют право вводить данные вручную до 1 января 2026 года.