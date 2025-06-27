Реконструкция котельной и тепловых сетей в поселке Крюково округа Чехов

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин проконтролировал текущий ход работ по реконструкции котельной и участка тепловых сетей в поселке Крюково. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Объект обеспечивает отоплением 21 многоквартирный дом, 44 частных домовладения, а также социальные объекты. Протяженность тепловых сетей составляет 8,2 километра. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, котельная вошла в программу масштабной модернизации.

В настоящее время выполнены работы по ревизии насосного оборудования, замене подшипников, чистке пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения с заменой уплотнительной резины, очистке газоходов и дымоходов котлов, а также ревизии запорной арматуры на тепловых сетях отопления и горячего водоснабжения. Кроме того, заменены пять задвижек для повышения надежности системы.

Параллельно ведутся подготовительные работы по реконструкции объекта: демонтирован один из котлов, осуществляется подготовка площадки для установки нового оборудования. На объекте уже размещены все три новых котла, которые заменят устаревшие агрегаты. В качестве резервных запасных частей сохраняется выведенное оборудование, пригодное к эксплуатации. Несмотря на запланированный двухлетний срок выполнения работ, подрядчик прилагает все усилия для завершения монтажа основного оборудования уже до конца текущего года.

Михаил Собакин отметил важность обновления инфраструктуры.

«Напротив котельной идет прокладка участка тепловых сетей протяженностью 100 метров с использованием современных технологий. Они позволяют отслеживать работу инженерных коммуникаций в реальном времени и быстро обнаруживать возможные утечки. В прошлом году этот участок был наиболее проблемным, поэтому было принято решение проложить новые сети и вывести наружные коммуникации из территории детского сада», — сказал он.

Также запланировано строительство тепловой перемычки между котельными № 24 и № 23 протяженностью 788 метров в двухтрубном исполнении. Реализация проекта осуществляется за счет инвестпрограммы МП «ЖКХ Чеховского района» и должна завершиться до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.