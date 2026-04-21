Регоператоры Подмосковья подготовили спецтехнику к сезону

Региональные операторы Московской области провели техническое обслуживание мусоровозов, бункеровозов и ломовозов к весенне-летнему периоду. Специалисты выполнили диагностику, текущий и капитальный ремонт техники, которая уже вышла на маршруты в ряде округов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Для перевозки отходов в Подмосковье задействованы мусоровозы, бункеровозы и ломовозы. В рамках подготовки к весенне-летнему периоду специалисты провели комплексное техническое обслуживание. Программа включала дефектовку шасси с последующим восстановлением при необходимости, обновление бортовой электрики, замену прессующих плит, герметизацию кузовов от протечек, а также пескоструйную обработку и покраску техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.