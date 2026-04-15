Регоператор вывез 212 тыс кубометров отходов в Подмосковье

Объем вывоза отходов в Подмосковье за прошедшую неделю превысил 212 тыс. кубометров из-за стартовавших апрельских субботников. Работы провел Сергиево-Посадский региональный оператор на придомовых и дачных территориях, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Апрель в регионе традиционно проходит под знаком месяца чистоты и порядка. С началом общеобластных субботников объемы собираемых отходов заметно выросли. За неделю регоператор вывез 212,5 тыс. кубометров мусора — это рекордный показатель текущего сезона.

Больше всего твердых коммунальных отходов вывезено в Мытищах — 40 тыс. кубометров, Химках — 33 тыс., Дмитровском округе — 28 тыс., Пушкинском — 23,5 тыс., Сергиево-Посадском — 23 тыс. кубометров. Отдельно ликвидировано 5,5 тыс. кубометров отходов с несанкционированных свалок, а объем крупногабаритного мусора составил 37,5 тыс. кубометров.

В зону обслуживания оператора входят Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Королев, Лобня, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом и Химки. В ведомстве напомнили, что незаконный сброс строительных отходов в бункеры для крупногабаритного мусора влечет административную ответственность: штраф для физических лиц составляет до 70 тыс. рублей, для юридических — до 200 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.