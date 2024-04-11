Регоператор усилил судебную работу по взысканию долгов за «Обращение с ТКО»

К региональному оператору МСК-НТ последнее время все чаще обращаются с вопросом по оплате задолженности на основании судебного приказа или постановления от судебных приставов. Это связано с усилением юридической работы с должниками коммунальной услуги «Обращение с ТКО», передает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала года интенсивность взыскания задолженности возросла в 5 — 7 раз. Регоператором подано более 8,5 тыс. заявлений в суд на взыскание порядка 72,5 млн рублей с жителей обслуживаемого региона. Большая часть исков, примерно 40%, подано на должников Подольска, 42% заявлений — на нарушителей платежной дисциплины из Чехова.

На должников Серпухова, Пущино и Протвино направлено порядка 1 600 заявлений в мировой суд.

Большая задолженность жителей обслуживаемого региона перед регоператором МСК-НТ осложняет оперативную деятельность компании по предоставлению услуги, замедляет процесс модернизации оборудования и техники. Поэтому юристы компании начали системную работу по взысканию долгов.

Некоторые жители многоквартирных домов и частного сектора Подольска, Серпухова, Чехова, Пущино и Протвино, накапливая задолженность от 2-3 месяцев, не задумываются над тем, что ее неминуемо придется оплатить через суд, причем вместе с пени и судебными издержками. Также большим сюрпризом становится для нарушителя платежной дисциплины то, что коммунальный долг может привести к аресту банковского счета, принудительному взысканию денежных средств, аресту транспортных средств или ограничению на выезд за границу, в том числе в отпуск.

По итогам судебного разбирательства в 99% случаев выносится судебный приказ о взыскании задолженности с собственника жилья, который направляется в адрес должника, а также в адрес взыскателя. Юристы компании далее направляют полученный судебный приказ в Службу судебных приставов для взыскания задолженностей по оплате коммунальной услуги «Обращение с ТКО». На основании него и выносят Постановление о возбуждении исполнительного производства для оплаты услуг по обращению с ТКО, которое также направляют должнику.

Специалисты регоператора поясняют, что делать в случае получения документов на взыскание. Если потребитель услуги получил судебный приказ, в его интересах как можно быстрее обратиться тут же прийти в офис регоператора Чеховского филиала ООО «МСК-НТ» для уточнения и оплаты задолженности. Однако, если житель пропустил сроки вступления судебного приказа в силу и уже получил Постановление от судебных приставов, правильным будет внести оплату долга на счет, указанный в Постановлении судебных приставов. При возникновении любых вопросов по вопросам взыскания задолженности, необходимо сразу обращаться в офис МСК-НТ, в абонентский отдел.

Регоператор напоминает, что обязанность граждан своевременно и полностью вносить плату за предоставленные коммунальные услуги закреплена в Жилищном кодексе Российской Федерации. ООО «МСК-НТ» призывает жителей вносить плату за вывоз ТКО своевременно, до 10 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.