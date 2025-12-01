Регоператор Ногинского кластера провел эковикторину «Нарисуем мир без мусора»

Для подопечных ГБСУ СО МО «Добрый дом «Орехово-Зуевский» была организована увлекательная эковикторина под названием «Нарисуем мир без мусора». Участники мероприятия активно осваивали важные навыки сортировки твердых коммунальных отходов и расширяли знания о процессах переработки отходов, начиная от этапа их разделения и заканчивая полной переработкой. Об этом сообщая пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Особый вклад в организацию внес региональный оператор по обращению с ТКО в Ногинском кластере Подмосковья. Для проведения викторины были предоставлены специализированные контейнеры, повторяющие принцип системы раздельного сбора отходов «Два Бака», действующей в Московской области.

Экологические инициативы, поддерживаемые регоператором, направлены на повышение уровня информированности населения региона о важности бережного отношения к окружающей среде и способах сохранения природных ресурсов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.