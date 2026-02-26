Расчистка снега ведется в Подольской больнице

На территории Подольской областной клинической больницы с помощью мини-погрузчика расширяют проезжую часть, чтобы восстановить двустороннее движение.

С семи часов утра техника и дворники расчищают территорию от снега. В первую очередь приводят в порядок маршруты машин скорой медицинской помощи к поликлиникам и стационарам, а также входы в них. Не забывают и об очистке тротуаров.

Начальник службы благоустройства и озеленения ПОКБ Геннадий Кутаев рассказал, что на территории больницы на улице Кирова работают 11 дворников. При необходимости привлекают трактор, мини-погрузчик или ручной снегоуборщик.

Отдельное внимание уделяют и образованию сосулек. Для их устранения приглашают специалистов Подольского комбината благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.