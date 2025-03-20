Раритетные фотоаппараты пополнили музей КПО «Культурный слой» в Егорьевске

В марте на конвейерных лентах комплекса по переработке отходов, расположенного на территории подмосковного Егорьевска, сортировщики нашли раритетные фотоаппараты, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, среди груды мусора были найдены:

фотоаппарат «Смена 8» 1952 года производства, корпус которого устойчив к ударам и температурам;

фотоаппарат «Зенит-Е», появившийся в 1965 году и впоследствии ставший одним из самых массовых в мире зеркальным фотоаппаратом своего класса;

фотоаппарат «Зенит-5» — первый в мире системный серийный фотоаппарат со встроенным мотором. Выпускался на Красногорском механическом заводе в 1964–1968 годах. Он имел встроенный электромотор и аккумулятор, благодаря чему мог автоматически взводить затвор и транспортировать отснятый кадр.

Сейчас в музее насчитывается более 2 000 экспонатов. Все они были найдены на лентах сортировки КПО «Нева» и КПО «Восток».

Месторасположение музеев: КПО «Восток» в Егорьевске и КПО «Нева» в Солнечногорске.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.