Раритетные фотоаппараты пополнили музей КПО «Культурный слой» в Егорьевске
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
В марте на конвейерных лентах комплекса по переработке отходов, расположенного на территории подмосковного Егорьевска, сортировщики нашли раритетные фотоаппараты, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Так, среди груды мусора были найдены:
- фотоаппарат «Смена 8» 1952 года производства, корпус которого устойчив к ударам и температурам;
- фотоаппарат «Зенит-Е», появившийся в 1965 году и впоследствии ставший одним из самых массовых в мире зеркальным фотоаппаратом своего класса;
- фотоаппарат «Зенит-5» — первый в мире системный серийный фотоаппарат со встроенным мотором. Выпускался на Красногорском механическом заводе в 1964–1968 годах. Он имел встроенный электромотор и аккумулятор, благодаря чему мог автоматически взводить затвор и транспортировать отснятый кадр.
Сейчас в музее насчитывается более 2 000 экспонатов. Все они были найдены на лентах сортировки КПО «Нева» и КПО «Восток».
Месторасположение музеев: КПО «Восток» в Егорьевске и КПО «Нева» в Солнечногорске.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.