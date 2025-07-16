Работу котельных обсудили в Серпухове на отраслевом совещании

На рабочей встрече оценили возможность размещения нового теплогенерирующего оборудования на совмещенных земельных участках существующих котельных д. Волохово, д. Каргашино и в п. Мирный для того, чтобы улучшить подачу тепла и повысить качество услуг для жителей.

«Котельная в д. Щеболово работает на печном топливе и обеспечивает теплоснабжением 13 квартир. В 2024 начали работу по переводу оставшихся потребителей с централизованного отопления на индивидуальное. В этом году — продолжим, чтобы жители самостоятельно получали качественную услугу. Еще один вопрос — техническое перевооружение котельной № 18, которая обеспечивает теплом очистные сооружения. В рамках масштабной реконструкции объекта рассматриваем варианты: от замены оборудования до строительства нового, более эффективного источника тепла», — рассказал Шимко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.