Путепровод в районе платформы Черное в Балашихе достроят в начале 2028 года

В Балашихе продолжается возведение путепровода через железнодорожные пути рядом с платформой Черное. Дорога с путепроводом расположится параллельно железнодорожному переезду на расстоянии около 400 метров от дороги «Носовихинское шоссе — Черное — Федурново», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Общая протяженность путепровода с подходами и съездами составит более двух километров, 310 метров из которых — длина самого путепровода.

Сейчас рабочая бригада занимается бетонированием буронабивных свай по подводной технологии, которая позволяет выполнять работы на сложных участках с нестабильной почвой и высоким уровнем грунтовых вод. Во время монтажа бетонную смесь подают в скважину под давлением, вытесняя воду и рыхлый грунт, тем самым обеспечивая еще большую устойчивость конструкции и продлевая срок ее службы.

Новый путепровод соединит Восточное и Носовихинское шоссе, обеспечит бесперебойное и безопасное автомобильное движение, в том числе для экстренных служб, минуя железнодорожный переезд. Новая дорога также улучшит транспортную доступность для жителей микрорайонов Черное, Заря, Северный, Агрогородок и деревни Федурново. Также в планах построить съезды на Носовихинское шоссе, к платформе Черное, к Восточному шоссе и на Ласточкин проезд. Завершить строительство путепровода планируют в начале 2028 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.