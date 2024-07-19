Противоаварийная тренировка успешно прошла в округе Чехов

сегодня в 12:45

Специалисты подмосковной аварийно-восстановительной службы приняли участие в очередной из серии противоаварийных тренировок по отработке взаимодействия служб и ведомств в случае возникновения нештатных ситуаций на объектах энергетики Московской области. Мероприятие прошло на юге Подмосковья, в городском округе Чехов, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

По замыслу мероприятия, на одной из котельных муниципалитета произошло отключение электроснабжения при температуре воздуха минус 20 градусов Цельсия. Согласно регламенту работы, утвержденному правительством Московской области, на проведение аварийно-восстановительных работ отводится два часа.

Для обеспечения временной подачи тепла в социальные объекты на место оперативно выдвинулись силы и средства ГКУ МО «МОС АВС» в составе бригады специалистов и 7 единиц специальной техники, включая мобильную блочно-модульную котельную.

На месте были организованы мероприятия по предотвращению размораживания тепловых сетей, а координацию действий сил и средств выполняла оперативная группа МОС АВС. В тренировке также приняли участие местная управляющая компания, МП ЖКХ, «Мособлэнерго», «Россети» и МЧС.

Отработка задач проводилась условно, на работающем оборудовании. Специалисты МОС АВС продемонстрировали работу по временному обеспечению объектов теплоснабжением и довели до участников алгоритм действий при устранении подобных нештатных ситуаций.

По окончанию мероприятия была проведена оценка действий участников, состояния местных объектов теплоснабжения, готовности персонала действовать в критических ситуациях и наличия необходимой нормативной документации. Цели и задачи, обозначенные в плане тренировки, достигнуты.

«Слаженность выполнения практических задач специалистами организации на тренировке в Чехове подтверждает высокую готовность наших служб к действиям в критических ситуациях, обеспечивая безопасность и комфорт жителей Подмосковья», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.