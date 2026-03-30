Прокуратура проверит уборку снега в городах ХМАО

В городах Югры начались проверки качества уборки и вывоза снега после массовых жалоб на подтопления улиц и дворов, сообщает muksun.fm .

С приходом весны в Югре обострилась проблема уборки снега. Суточное таяние превратило дороги и дворы в зоны подтопления. Жители жалуются, что вместе со снегом «растаяли» и бюджетные средства, направленные на коммунальные работы.

В Ханты-Мансийске, который называют окружной столицей, улицы и дворы оказались под водой. Глубина луж достигает 30 сантиметров, а в местах провалов асфальта — по колено. Горожане сообщают, что выйти из дома без резиновой обуви невозможно.

В Нижневартовске сложная ситуация наблюдается в 14 микрорайоне. Подтоплены подходы к детским садам, школам № 3 и 19, а также к школе искусств.

«Ходить невозможно — только передвигаться на лодке», — сетуют вартовчане.

Прокуратура намерена оценить работу коммунальных служб и управляющих компаний, ответственных за уборку и вывоз снега.

