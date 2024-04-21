Программу «Пешком» реализуют в Московской области

В регионе стартовала ежегодная программа по созданию пешеходных коммуникаций «Пешком». В планах на этот год обустроить 15 «народных троп» в Богородском округе, сообщили в главном управлении государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.

Такие тропинки активно используется жителями по пути к школам, детским садам, поликлиникам и остановкам общественного транспорта.

Этим летом будут заасфальтированы пешеходные дорожки в Ногинске, Электроуглях, поселке Обухово.

«В прошлом году в Богородском округе было обустроено 20 новых пешеходных дорожек. В этом году будут проложены тропинки к двум детским садам, шести остановкам, пяти школам, железнодорожной станции и детской поликлинике», — отметила руководитель главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области Светлана Аипова.

При отборе адресов акцент делается на несколько факторов: выбираются те локации, о которых сообщают жители, и те «народные тропы», которые граждане «протоптали» сами, сокращая путь до часто посещаемых локаций.

У каждого жителя Подмосковья есть возможность через заявку в администрацию своего округа получить благоустроенную тропинку там, где она больше всего требуется.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.