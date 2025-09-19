Пробные пуски отопления проводятся в Подмосковье

В настоящее время по всему Подмосковью проводятся пробные пуски тепла, которые направлены на финальную проверку готовности системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

«В соответствии с действующим российским законодательством отопительный сезон стартует после устойчивого снижения среднесуточной температуры воздуха ниже +8 градусов в течение 5 дней подряд», — говорится в сообщении ведомства.

Минэнерго осуществляет постоянный мониторинг не только метеорологической обстановки, но и обращений граждан. Если поступают жалобы на некомфортные условия в соцучреждениях, например, от родителей о низкой температуре в детсадах и школах или от пациентов и сотрудников медицинских организаций, отопление будет включено до достижения установленных законодательством температурных норм.

Запуск тепла будет осуществляться поэтапно: сначала ресурс поступит в социально значимые объекты, затем — в многоквартирные дома, а на последнем этапе — на промышленные предприятия.

В ведомстве добавили, что подмосковный коммунальные службы и ресурсоснабжающие организации полностью подготовлены к началу отопительного сезона. Кроме того, они переведены в режим повышенной готовности, чтобы оперативно реагировать на любые изменения внешних условий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для Подмосковья очень важно рассчитаться за работу с подрядными организациями, занятыми обслуживанием котельных и сетей теплоснабжения, так как в 2025 году предстоят мероприятия по модернизации этих сетей.

«Обращаю внимание глав, что после сдачи объектов нам очень важно рассчитаться с подрядчиками, чтобы не было западаний. Важно, чтобы в следующем, еще более масштабном году по модернизации теплоснабжения, могли опираться на тех, кто умеет вести и грамотно планировать эту работу как на котельных, так и на сетях разного назначения», — сказал Воробьев.