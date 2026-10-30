Предприятия Люберец пополнили автопарк почти 60 машинами перед зимой

Коммунальные предприятия Люберец представили обновленный автопарк на смотре техники 30 октября у дворца спорта «Триумф». Перед зимним сезоном парк пополнили около 60 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В пятницу, 30 октября, в Люберцах прошел традиционный смотр коммунальной техники. Предприятия продемонстрировали готовность к работе зимой. В 2026 году их автопарк увеличился при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«„Люберецкая теплосеть“ и „Люберецкий водоканал“ получили 27 единиц техники. Еще 17 единиц техники пополнили парк „Объединенного комбината по благоустройству и ЖКХ“ — это одно из самых больших обновлений за последнее десятилетие. Почти 20 единиц техники закупили за счет средств местного бюджета», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в Московском регионе ожидается первый снегопад. Техника люберецких предприятий подготовлена к работе, штат дворников и рабочих укомплектован. Также сформирован запас противогололедной смеси и запчастей.

Заявки по текущему содержанию продолжают принимать в чате «Люберцы + Дзержинский». К нему подключены руководители и сотрудники управляющих и других профильных организаций. На случай, если чат в Telegram не загружается, создан чат в MAX.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что муниципалитеты получили партию спецтехники, чтобы уборка снега в сезонное время проходила в 2,5 раза быстрее, чем раньше.

«У нас в Подмосковье 15 тыс. дворов, большое количество общественных пространств, и ежегодно их число растет. Спасибо всем, кто ежедневно поддерживает порядок», — написал Воробьев.