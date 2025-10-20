После модернизации котельной «Выстрел» в Солнечногорске сократилось число жалоб на отопление

На обновленном объекте руководитель муниципалитета Константин Михальков вместе с активными жителями и школьниками побывали с экскурсией и лично убедились в положительных изменениях. Отопительный сезон стартовал своевременно, температура батарей соответствует нормам, и количество жалоб значительно уменьшилось. Даже при аварийных ситуациях, таких как переключение схемы энергоснабжения, система продолжает поддерживать комфортную температуру в течение длительного периода времени.

Также параллельно ведутся мероприятия по улучшению городской среды в микрорайоне Выстрел. Во дворах проводится озеленение территорий, укладывается асфальт, устанавливаются новые элементы благоустройства. Эти работы планируется завершить до окончания осени текущего года.

«Раньше на этот объект поступало более 2000 жалоб в год, но финальной точкой стал момент, когда в морозы -30, старая котельная просто встала — прямо в новогодние праздники 2024 года. Сейчас существенно снизилось количество жалоб жителей, наладилась стабильная подача тепла в дома, а оборудование работает надежно и без перебоев. Спасибо всем, кто был рядом: жителям за терпение и доверие, а команде и губернатору за то, что поддерживают нас в самых непростых проектах», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В 2025 году запланирована модернизация котельных в нескольких населенных пунктах округа: Лыткино, Миронцево, Менделеево, Голубое и по улице Стекольный завод в Солнечногорске. Все работы проводятся в рамках народной программы партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.